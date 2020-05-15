ЗАМАНА - Как подтвердить личность на Госуслугах через Сбербанк Онлайн

Как подтвердить личность на Госуслугах через Сбербанк Онлайн

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15 мая, 2020. Пятница 13:44
Как подтвердить личность на Госуслугах через Сбербанк Онлайн

Подтверждение учетной записи Госуслуг часто вызывает множество вопросов у граждан. 

Как подтвердить личность на Госуслугах через Сбербанк Онлайн
Общество

Но для пользователей Сбербанка процесс подтверждения сильно легче. Вам даже не нужно покидать дом — все происходит в режиме онлайн на сайте банка. Пошаговая инструкция поможет подтвердить учетную запись Госуслуги через приложение Сбербанк Онлайн всего за 5 минут. Подробная инструкция тут.

 

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