Но для пользователей Сбербанка процесс подтверждения сильно легче. Вам даже не нужно покидать дом — все происходит в режиме онлайн на сайте банка. Пошаговая инструкция поможет подтвердить учетную запись Госуслуги через приложение Сбербанк Онлайн всего за 5 минут. Подробная инструкция тут.
Как подтвердить личность на Госуслугах через Сбербанк Онлайн
- Автор Мадина
- 15 мая, 2020. Пятница 13:44
Подтверждение учетной записи Госуслуг часто вызывает множество вопросов у граждан.
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