Как подтвердить личность на Госуслугах через Сбербанк Онлайн

Но для пользователей Сбербанка процесс подтверждения сильно легче. Вам даже не нужно покидать дом — все происходит в режиме онлайн на сайте банка. Пошаговая инструкция поможет подтвердить учетную запись Госуслуги через приложение Сбербанк Онлайн всего за 5 минут. Подробная инструкция тут.