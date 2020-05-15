В мире появится первый триллионер

Американский бизнесмен и основатель Amazon Джефф Безос через несколько лет станет первым на планете триллионером. Сейчас он является самым богатым человеком в мире, пишет Forbes.

Специалисты сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun считают, что триллион долларов в состоянии бизнесмена появится к 2026 году.

Вторым после основателя Amazon триллионером может стать предприниматель из Китая Сюй Цзяинь.

Сейчас имущество Безоса оценивают в около 143 миллиардов долларов.

С приходом эпидемии и увеличением спроса на онлайн-шоппинг акции Amazon резко возросли в цене.