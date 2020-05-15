ЗАМАНА - В мире появится первый триллионер

В мире появится первый триллионер

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15 мая, 2020. Пятница 08:23
В мире появится первый триллионер

Американский бизнесмен и основатель Amazon Джефф Безос через несколько лет станет первым на планете триллионером. Сейчас он является самым богатым человеком в мире, пишет Forbes.

В мире появится первый триллионер
Общество

Специалисты сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun считают, что триллион долларов в состоянии бизнесмена появится к 2026 году.
Вторым после основателя Amazon триллионером может стать предприниматель из Китая Сюй Цзяинь.
Сейчас имущество Безоса оценивают в около 143 миллиардов долларов.
С приходом эпидемии и увеличением спроса на онлайн-шоппинг акции Amazon резко возросли в цене.

 

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взяты из открытых источников
 

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