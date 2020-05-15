ЗАМАНА - Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 15 мая

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 15 мая

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15 мая, 2020. Пятница 08:18
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 15 мая

Общее количество заболевших коронавирусом на планете к утру 15 мая дошло до 4,44 миллиона человек. Информация поступила от проекта Университета Джонса Хопкинса, которую опубликовали на сайте.

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 15 мая
Общество

Как сообщают, на планете зарегистрировано 4 443 597 человек, заразившихся коронавирусом. За сутки прибавилось 95,1 тысячи человек. За все время эпидемии погибли больше 302 тысяч человек, более 1,58 миллиона смогли вылечиться. В РФ за прошедшие сутки обнаружено 9974 случая заражения. В общем в России за период пандемии зарегистрировано 252 245 случаев коронавируса. Вылечились 53 530 человек, 2 305 человек скончались.

 

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