Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 15 мая

Общее количество заболевших коронавирусом на планете к утру 15 мая дошло до 4,44 миллиона человек. Информация поступила от проекта Университета Джонса Хопкинса, которую опубликовали на сайте.

Как сообщают, на планете зарегистрировано 4 443 597 человек, заразившихся коронавирусом. За сутки прибавилось 95,1 тысячи человек. За все время эпидемии погибли больше 302 тысяч человек, более 1,58 миллиона смогли вылечиться. В РФ за прошедшие сутки обнаружено 9974 случая заражения. В общем в России за период пандемии зарегистрировано 252 245 случаев коронавируса. Вылечились 53 530 человек, 2 305 человек скончались.