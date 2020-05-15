ЗАМАНА - В Дагестане ожидаются паводки

В Дагестане ожидаются паводки

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15 мая, 2020. Пятница 08:12
В Дагестане ожидаются паводки

По информации долгосрочного прогноза Дагестанского ЦГМС, в 2020 году половодье на реках Терек, Сулак и Самур будет больше показателей прошлого года, а приход паводкового периода ожидают в третьей декаде текущего месяца, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Министерства природы региона.

В Дагестане ожидаются паводки
Общество

Сообщают, что регион входит в 10-ку самых опасных по паводкам субъектов России. Самую большую опасность в период паводков представляет река Терек, длина которой по территории Дагестана составляет 137 км. При плохом развитии событий в зону потопа попадут села и города Бабаюртовского и Кизлярского районов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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