ЗАМАНА - Анна Безрукова сделала обращение к жителям Дагестана

Анна Безрукова сделала обращение к жителям Дагестана

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15 мая, 2020. Пятница 08:02
Анна Безрукова сделала обращение к жителям Дагестана

У себя в аккаунте Инстаграм Анна Безрукова обратилась к жителям Дагестана. 

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Дорогие друзья! Дагестанцы, как и все россияне в целом оказались в непростой экономической ситуации. Многие сейчас остались без возможности своими силами обеспечить семьи всем необходимым. И то, что Президент РФ вводит безусловную поддержку семьям с детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей, стало поистине очень радостной новостью для всех. На каждого ребёнка от 3 до 15 лет включительно будет выплачено по 10 тысяч рублей, основанием станет простое электронное заявление родителей или опекунов. Эта выплата не отменяет, а дополняет ранее введённые меры поддержки. Безусловно, это окажется существенной помощью для всех семей, особенно многодетных. Президент всегда уделял особое внимание поддержке семей с детьми: в национальных проектах, в послании Федеральному Собранию, расширяя возможности и суммы материнского капитала, вводя новые выплаты на первенцев и т.д. Поддержка семей с детьми стала самой первой антикризисной мерой, принятой Президентом. Особое внимание к семьям сохраняется и сейчас – на стадии выхода из режима самоизоляции. В общей сложности поддержку получат 27 миллионов российских детей.

Публикация от Анна Безрукова (@annabezrukova1)

Обращение было написано в связи с объявленными лидером РФ Владимиром Путиным мерами по поддержке семей с детьми.

 

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