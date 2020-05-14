В 2020 году шествие Бессмертного полка впервые проходит в онлайн формате. На акцию "Бессмертный полк онлайн" было зарегистрировано почти 3 млн человек.

Как сообщает сопредседатель "Бессмертного полка" Елена Цунаева, трансляция онлайн-шествия будет длиться до тех пор, "пока последний ветеран хотя бы виртуально не прошествует по Красной площади". На это уйдёт не более двух недель, считает она.

Трансляция проходит на сайте Бессмертного полка РФ, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, в онлайн-кинотеатре Okko. В настоящий момент шествие просмотрели более 11,5 млн человек.

Ранее мы проинформировали, что сайт проекта "Бессмертный полк онлайн" подвергся хакерским атакам, из-за чего его могли отключить. Но партнёры акции заранее предусмотрели такую ситуацию и смогли вовремя обезопасить ресурс.