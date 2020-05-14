ЗАМАНА - Путин: глава Минобрнауки переболел коронавирусом

Путин: глава Минобрнауки переболел коронавирусом

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14 мая, 2020. Четверг 18:25
Путин: глава Минобрнауки переболел коронавирусом

Лидер РФ Владимир Путин сообщил, что министр науки и высшего образования Валерий Фальков вылечился от коронавируса. Об этом президент сообщил в процессе заседания, трансляцию которого показал канал «Россия 24».

Путин обратился к руководителю Минобрнауки и спросил о его самочувствии. Президент уточнил, что «не секрет, что Валерий Николаевич переболел коронавирусом».

Министр, в свою очередь, сообщил, что уже вылечился от коронавируса и вернулся к работе.

 

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