Путин: глава Минобрнауки переболел коронавирусом

Лидер РФ Владимир Путин сообщил, что министр науки и высшего образования Валерий Фальков вылечился от коронавируса. Об этом президент сообщил в процессе заседания, трансляцию которого показал канал «Россия 24».

Путин обратился к руководителю Минобрнауки и спросил о его самочувствии. Президент уточнил, что «не секрет, что Валерий Николаевич переболел коронавирусом».

Министр, в свою очередь, сообщил, что уже вылечился от коронавируса и вернулся к работе.