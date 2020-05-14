ЗАМАНА - Минздрав Дагестана дал старт горячей линии по дополнительным выплатам медикам

Минздрав Дагестана дал старт горячей линии по дополнительным выплатам медикам

Автор
14 мая, 2020. Четверг 18:18
Минздрав Дагестана дал старт горячей линии по дополнительным выплатам медикам

Минздрав РД дал старт горячей линии для врачей. С этого момента медики имеют возможность получать все необходимые сведения по стимулирующим выплатам врачам, среднему и младшему медперсоналу, принимающим личное и активное участие в помощи пациентам с коронавирусом и пневмонией. Сведения об этом опубликованы на сайте РИА «Дагестан».

Минздрав Дагестана дал старт горячей линии по дополнительным выплатам медикам
Общество

Министерство здравоохранения подчеркнуло, что стимулирующие выплаты приходятся за апрель. При определении сумм выплат будут учитывать фактическое отработанное специалистом время, а также региональный коэффициент.

Позвонить на горячую линию можно по номеру – 8 (8722) 67-47-41, график работы – с 9:00 до 17:00.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top