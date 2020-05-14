Минздрав Дагестана дал старт горячей линии по дополнительным выплатам медикам

Минздрав РД дал старт горячей линии для врачей. С этого момента медики имеют возможность получать все необходимые сведения по стимулирующим выплатам врачам, среднему и младшему медперсоналу, принимающим личное и активное участие в помощи пациентам с коронавирусом и пневмонией. Сведения об этом опубликованы на сайте РИА «Дагестан».

Министерство здравоохранения подчеркнуло, что стимулирующие выплаты приходятся за апрель. При определении сумм выплат будут учитывать фактическое отработанное специалистом время, а также региональный коэффициент.

Позвонить на горячую линию можно по номеру – 8 (8722) 67-47-41, график работы – с 9:00 до 17:00.