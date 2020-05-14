Педагоги Махачкалы шьют марлевые маски для людей

Жители Махачкалы, как и многие другие в республике, сейчас столкнулись с проблемой недостатка средств индивидуальной защиты, а именно малым количеством защитных масок.

Педагоги столицы Дагестана проявили инициативу и начали шить маски.

Мэр города Салман Дадаев распорядился, дабы все нужные материалы для них были приобретены.

Подчеркнем, что на сегодняшний день сшито больше 80 тысяч многоразовых масок.