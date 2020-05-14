В Дагестане обнаружили недостаток медикаментов и тестов на коронавирус
- Автор Мадина
- 14 мая, 2020. Четверг 18:03
Росздравнадзор в этом месяце обнаружил в РД малое количество медикаментов и тест-систем на коронавирус.
Недостаток обнаружили после проверки Федеральной службы по надзору в области здравоохранения. Выяснилось, что в регионе мало тест-систем и расходных материалов, из-за чего в Дагестане не проводят достаточное число тестов на коронавирус. Прочитать список всех выявленных недочетов можно тут.