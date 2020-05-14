ЗАМАНА - В Дагестане обнаружили недостаток медикаментов и тестов на коронавирус

В Дагестане обнаружили недостаток медикаментов и тестов на коронавирус

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14 мая, 2020. Четверг 18:03
В Дагестане обнаружили недостаток медикаментов и тестов на коронавирус

Росздравнадзор в этом месяце обнаружил в РД малое количество медикаментов и тест-систем на коронавирус.

В Дагестане обнаружили недостаток медикаментов и тестов на коронавирус
Общество

Недостаток обнаружили после проверки Федеральной службы по надзору в области здравоохранения. Выяснилось, что в регионе мало тест-систем и расходных материалов, из-за чего в Дагестане не проводят достаточное число тестов на коронавирус. Прочитать список всех выявленных недочетов можно тут.

 

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