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Айгум Айгумов призвал дагестанцев соблюдать самоизоляцию
- Автор Габи
- 14 мая, 2020. Четверг 15:19
Заместитель председателя совета старейшин Республики Дагестан, Народный артист РФ Айгум Айгумов призвал дагестанцев не искать виноватых в сложившейся эпидемиологической обстановке в республике, а проявить благоразумие и более тщательно соблюдать предписанные специалистами меры безопасности.
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