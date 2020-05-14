Врач первой городской больницы рассказал о работе в период пандемии
- Автор Габи
- 14 мая, 2020. Четверг 13:45
На мир в период распространения коронавирусной инфекции большинство из нас смотрят глазами обывателя, который сидит дома на самоизоляции. Но каждый ли задумывается о том, как живут те, кто на сегодняшний день непосредственно контактируют с пациентами, зараженными коронавирусом, видят весь ужас и сталкиваются с последствиями, которые связаны с этим опасным заболеванием?
Заведующий приёмным отделением первой городской больницы дагестанской столицы Магомедали Саламов практически месяц не покидает стен медицинского учреждения. Свою семью: мать, супругу и двух маленьких детей он не видел с 16 апреля. Данную информацию сообщает издание "Дагестанская правда". Подробно о работе врача в этот тяжёлый для всех период можно прочесть здесь