На мир в период распространения коронавирусной инфекции большинство из нас смотрят глазами обывателя, который сидит дома на самоизоляции. Но каждый ли задумывается о том, как живут те, кто на сегодняшний день непосредственно контактируют с пациентами, зараженными коронавирусом, видят весь ужас и сталкиваются с последствиями, которые связаны с этим опасным заболеванием?