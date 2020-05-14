ЗАМАНА - В Дагестане продолжается режим самоизоляции

В Дагестане продолжается режим самоизоляции

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14 мая, 2020. Четверг 13:03
В Дагестане продолжается режим самоизоляции

После того, как Президент РФ Владимир Путин отменил режим нерабочих дней  дагестанцы задались вопросом: нужно ли выходить на работу и можно ли гулять? Глава Республики Дагестан Владимир Васильев в своём обращении к гражданам республики сообщил, что на территории всего Дагестана продолжает действовать ранее введённый режим самоизоляции.

В Дагестане продолжается режим самоизоляции
Общество

Таким образом, продолжает функционировать Указ Главы РД Владимира Васильева от 31 марта 2020 года, в соответствии с которым жители до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки обязаны оставаться дома.

Отметим, что число заразившихся коронавирусной инфекцией, в республике растёт ежедневно. Общее число заражённых на 14 мая – 3095 человек. За весь период распространения коронавирусной инфекции скончались 26, выздоровели – 1318 жителей республики.

Призываем граждан республики оставаться дома, соблюдать правила гигиены и дистанции при походе в магазин за продуктами.

 

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