В Дагестане продолжается режим самоизоляции

После того, как Президент РФ Владимир Путин отменил режим нерабочих дней дагестанцы задались вопросом: нужно ли выходить на работу и можно ли гулять? Глава Республики Дагестан Владимир Васильев в своём обращении к гражданам республики сообщил, что на территории всего Дагестана продолжает действовать ранее введённый режим самоизоляции.

Таким образом, продолжает функционировать Указ Главы РД Владимира Васильева от 31 марта 2020 года, в соответствии с которым жители до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки обязаны оставаться дома.

Отметим, что число заразившихся коронавирусной инфекцией, в республике растёт ежедневно. Общее число заражённых на 14 мая – 3095 человек. За весь период распространения коронавирусной инфекции скончались 26, выздоровели – 1318 жителей республики.

Призываем граждан республики оставаться дома, соблюдать правила гигиены и дистанции при походе в магазин за продуктами.