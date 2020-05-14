В Дагестане число зараженных коронавирусом достигло 3095

14 мая, 10 ч 30 мин

– 3095 зарегистрированных положительных диагнозов заражения коронавирусом (+98 заболевших за сутки);

– 1318 человек вылечились;

– 26 граждан погибли с зарегистрированных положительным диагнозом коронавируса;

– 30588 обследованных человек в Дагестане;

– 3989 человек в данный момент пребывают в изоляции.

Связаться с Оперативным штабом можно таким образом:

– через горячую линию: 8-800 35-000-63;

– сайт: mydagestan.e-dag.ru;

– с помощью электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ;

– telegram https://t.me/icdagestan (https://t.me/icdagestan);

– instagram https://instagram.com/icdagestan (https://instagram.com/icdagestan).