14 мая, 10 ч 30 мин
– 3095 зарегистрированных положительных диагнозов заражения коронавирусом (+98 заболевших за сутки);
– 1318 человек вылечились;
– 26 граждан погибли с зарегистрированных положительным диагнозом коронавируса;
– 30588 обследованных человек в Дагестане;
– 3989 человек в данный момент пребывают в изоляции.
Связаться с Оперативным штабом можно таким образом:
– через горячую линию: 8-800 35-000-63;
– сайт: mydagestan.e-dag.ru;
– с помощью электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;
– telegram https://t.me/icdagestan (https://t.me/icdagestan);
– instagram https://instagram.com/icdagestan (https://instagram.com/icdagestan).