ЗАМАНА - В Махачкале раздадут более 10 тысяч медицинских масок

В Махачкале раздадут более 10 тысяч медицинских масок

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14 мая, 2020. Четверг 13:09
В Махачкале раздадут более 10 тысяч медицинских масок

В супермаркетах столицы Дагестана была организована акция по раздаче защитных масок жителям Махачкалы. По сведениям регионального отделения «Единой России», инициатором акции был актив «ЕР» и активисты «Молодой Гвардии ЕР», пишет сетевое издание "Зори Табасарана".

Сообщают, что в акции участвовал спикер НС Дагестана, секретарь ДРО партии «Единая Россия» Хизри Шихсаидов.

В скором времени в рамках этой акции будет вручено более 10 тысяч масок.

 

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