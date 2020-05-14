Сообщают, что в акции участвовал спикер НС Дагестана, секретарь ДРО партии «Единая Россия» Хизри Шихсаидов.
В Махачкале раздадут более 10 тысяч медицинских масок
- Автор Мадина
- 14 мая, 2020. Четверг 13:09
В супермаркетах столицы Дагестана была организована акция по раздаче защитных масок жителям Махачкалы. По сведениям регионального отделения «Единой России», инициатором акции был актив «ЕР» и активисты «Молодой Гвардии ЕР», пишет сетевое издание "Зори Табасарана".
В скором времени в рамках этой акции будет вручено более 10 тысяч масок.
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