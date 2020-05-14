ЗАМАНА - 13 мая состоялся вебинар-марафон «Мой бизнес»

13 мая состоялся вебинар-марафон «Мой бизнес»

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14 мая, 2020. Четверг 13:04
13 мая состоялся вебинар-марафон «Мой бизнес»

 13 мая прошел вебинар-марафон «Мой бизнес», организованный Министерством экономического развития России вместе с Корпорацией «Синергия».

13 мая состоялся вебинар-марафон «Мой бизнес»
Общество

На 2-х сценах одновременно с 10:00 до 17:00 показывали выступления бизнесменов и бизнесвуман, представителей региональных и федеральных органов власти, специалистов и работников центра «Мой бизнес». Подобные вебинар-марафоны будут проходить каждую неделю по средам в течение всего мая. Участвовать могут жители всех субъектов страны. Подробнее можно прочитать тут.

 

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