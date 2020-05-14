13 мая состоялся вебинар-марафон «Мой бизнес»
- Автор Мадина
- 14 мая, 2020. Четверг 13:04
13 мая прошел вебинар-марафон «Мой бизнес», организованный Министерством экономического развития России вместе с Корпорацией «Синергия».
На 2-х сценах одновременно с 10:00 до 17:00 показывали выступления бизнесменов и бизнесвуман, представителей региональных и федеральных органов власти, специалистов и работников центра «Мой бизнес». Подобные вебинар-марафоны будут проходить каждую неделю по средам в течение всего мая. Участвовать могут жители всех субъектов страны. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Родственник Главы Дагестана скончался
- В Дагестане число зараженных коронавирусом достигло 3095
- В Махачкале раздадут более 10 тысяч медицинских масок
- Минэкономразвития России и «Синергия» проводят вебинар-марафон «Мой бизнес» для поддержки предпринимателей
- В Кизлярском районе 1700 семей получат продуктовую помощь