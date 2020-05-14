На 2-х сценах одновременно с 10:00 до 17:00 показывали выступления бизнесменов и бизнесвуман, представителей региональных и федеральных органов власти, специалистов и работников центра «Мой бизнес». Подобные вебинар-марафоны будут проходить каждую неделю по средам в течение всего мая. Участвовать могут жители всех субъектов страны. Подробнее можно прочитать тут.