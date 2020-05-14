Как сообщают, помогают не только тем, кто оставил заявки на получение безвозмездных продуктовых наборов. Списки малоимущих людей составляют и руководители администраций населенных пунктов.
В Кизлярском районе 1700 семей получат продуктовую помощь
- Автор Мадина
- 14 мая, 2020. Четверг 12:57
В Кизлярском районе 1700 семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации из-за коронавирусной эпидемии получат безвозмездные продуктовые наборы.
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