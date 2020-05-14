ЗАМАНА - В Кизлярском районе 1700 семей получат продуктовую помощь

В Кизлярском районе 1700 семей получат продуктовую помощь

Автор
14 мая, 2020. Четверг 12:57
В Кизлярском районе 1700 семей получат продуктовую помощь

В Кизлярском районе 1700 семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации из-за коронавирусной эпидемии получат безвозмездные продуктовые наборы.

В Кизлярском районе 1700 семей получат продуктовую помощь
Общество

Как сообщают, помогают не только тем, кто оставил заявки на получение безвозмездных продуктовых наборов. Списки малоимущих людей составляют и руководители администраций населенных пунктов.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top