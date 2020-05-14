ЗАМАНА - Поликлиника Кизляра работает в обычном режиме

Поликлиника Кизляра работает в обычном режиме

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14 мая, 2020. Четверг 12:53
Поликлиника Кизляра работает в обычном режиме

Кизлярская городская поликлиника планирует вернуться к привычному рабочему режиму, но многие врачи заняты в городской больнице, в которой еще пребывает больше 200 пациентов, сообщили в пресс-службе Кизляра.

Поликлиника Кизляра работает в обычном режиме
Общество

В городской поликлинике развернули 40 мест для приема людей с пневмонией. На данный момент все пациенты, которые там пребывали, вылечились и вернулись домой. Как сообщил заведующий поликлиникой Назим Абазов, корпус уже обработан дезинфицирующим средством, а регистратура начала работать. 

 

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