Благотворительные фонды и меценаты помогли более 130 тысячам дагестанцев

В категорию пострадавших вошли малоимущие семьи, в частности одиноко проживающие пожилые люди, многодетные семьи и семьи, где проживают инвалиды.



Для того, чтобы координировать поступающую гуманитарную помощь, в частности от меценатов, на базе «Керамогранит Дагестан» сформировали единый логистический центр, в котором осуществляется приём, расфасовка, формирование и доставка продуктовых наборов. В период с 25 марта по 11 мая логистический центр вместе с благотворительными фондами и меценатами помогли свыше 131 тыс. человек (примерно 41 тыс. семей).



Отметим, что в первоочерёдном порядке помогают остронуждающимся гражданам, которые оказались в сложной жизненной ситуации по обращениям-звонкам в колл-центр Министерства труда и социального развития РД.