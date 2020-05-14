ЗАМАНА - Благотворительные фонды и меценаты помогли более 130 тысячам дагестанцев

Благотворительные фонды и меценаты помогли более 130 тысячам дагестанцев

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14 мая, 2020. Четверг 12:24
Благотворительные фонды и меценаты помогли более 130 тысячам дагестанцев

С момента действия режима самоизоляции благотворительные фонды «Инсан», «Чистое сердце» и «Надежда» при активном участии меценатов и волонтеров помогли продуктовыми наборами и товарами первой необходимости 131 тыс. дагестанцам, попавших в трудную жизненную ситуацию из-за распространения коронавирусной инфекции.

Благотворительные фонды и меценаты помогли более 130 тысячам дагестанцев
Общество

В категорию пострадавших вошли малоимущие семьи, в частности одиноко проживающие пожилые люди, многодетные семьи и семьи, где проживают инвалиды.
 
Для того, чтобы координировать поступающую гуманитарную помощь, в частности от меценатов, на базе «Керамогранит Дагестан» сформировали единый логистический центр, в котором осуществляется приём, расфасовка, формирование и доставка продуктовых наборов. В период с 25 марта по 11 мая логистический центр вместе с благотворительными фондами и меценатами помогли свыше 131 тыс. человек (примерно 41 тыс. семей).
 
Отметим, что в первоочерёдном порядке помогают остронуждающимся гражданам, которые оказались в сложной жизненной ситуации по обращениям-звонкам в колл-центр Министерства труда и социального развития РД.

 

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взяты из открытых источников
 

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