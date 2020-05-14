ЗАМАНА - В Дагестане подготовлено 8263 койки для пациентов с коронавирусом

В Дагестане подготовлено 8263 койки для пациентов с коронавирусом

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14 мая, 2020. Четверг 11:46
В Дагестане подготовлено 8263 койки для пациентов с коронавирусом

Практически ежедневно увеличивается коечный фонд для пациентов с признаками коронавируса. Министр здравоохранения Дагестана отметил, что удалось уже подготовить 8263 койки.

В Дагестане подготовлено 8263 койки для пациентов с коронавирусом
Общество

По словам главы министерства до 1 мая были развернуты койки в 28 медицинских учреждениях, но из-за того, что наплыв пациентов был большой и мест не хватало, практически за несколько дней, общее число перепрофилированных медицинских организаций было доведено до 69, в их числе четыре частные больницы. Также Джамалудин Гаджиибрагимов отметил, что количество больных с коронавирусной инфекцией в регионе возрастает, вследствие чего появилась необходимость разделять койки. К примеру, в детскую республиканскую больницу восстановительного лечения направляют пациентов, находящиеся в удовлетворительном состоянии, для долечивания.

 

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