В Дагестане подготовлено 8263 койки для пациентов с коронавирусом

По словам главы министерства до 1 мая были развернуты койки в 28 медицинских учреждениях, но из-за того, что наплыв пациентов был большой и мест не хватало, практически за несколько дней, общее число перепрофилированных медицинских организаций было доведено до 69, в их числе четыре частные больницы. Также Джамалудин Гаджиибрагимов отметил, что количество больных с коронавирусной инфекцией в регионе возрастает, вследствие чего появилась необходимость разделять койки. К примеру, в детскую республиканскую больницу восстановительного лечения направляют пациентов, находящиеся в удовлетворительном состоянии, для долечивания.