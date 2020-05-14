Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 мая

По сведениям проекта Хопкинса, на планете в общем заразились коронавирусом 4 347 018 человек.

За сутки заразились 85 тысяч человек. За все время эпидемии погибли больше 297 тысяч человек, более 1,54 миллиона смогли вылечиться.

В РФ за прошедшие сутки зарегистрировано 10 028 случаев заражения.

В общем в России за период пандемии выявлено 242 271 случаев заражения коронавирусом.

Вылечились 48 003 человек, 2 212 человек погибли, из них 96 — за прошедшие сутки.