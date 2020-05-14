ЗАМАНА - Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 мая

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 мая

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14 мая, 2020. Четверг 09:04
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 мая

Общее количество заболевших коронавирусом в мире к утру 14 мая дошло до 4,34 миллиона человек. Эпидемия выявлена в 187 странах. Это демонстрируют сведения проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 мая
Общество

По сведениям проекта Хопкинса, на планете в общем заразились коронавирусом 4 347 018 человек.
За сутки заразились 85 тысяч человек. За все время эпидемии погибли больше 297 тысяч человек, более 1,54 миллиона смогли вылечиться.
В РФ за прошедшие сутки зарегистрировано 10 028 случаев заражения.
В общем в России за период пандемии выявлено 242 271 случаев заражения коронавирусом.
Вылечились 48 003 человек, 2 212 человек погибли, из них 96 — за прошедшие сутки.

 

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