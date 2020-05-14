Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев прибыл в Дагестан
- Автор Мадина
- 14 мая, 2020. Четверг 08:50
Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев и министр здравоохранения РД Джамалутдин Гаджиибрагимов проверили городские больницы Дербента и Кизляра, сообщают "Дербентские новости".
Олег Гриднев объяснил резкое увеличение заболеваемости в регионе с слишком несерьезным отношением жителей Дагестана к режиму самоизоляции. Они осмотрели провизорные больницы для лечения пациентов с пневмонией и коронавирусом, а также новый госпиталь, развернутый на базе перепрофилированного детского отделения в Дербенте. Подробнее можно прочитать тут.
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