Олег Гриднев объяснил резкое увеличение заболеваемости в регионе с слишком несерьезным отношением жителей Дагестана к режиму самоизоляции. Они осмотрели провизорные больницы для лечения пациентов с пневмонией и коронавирусом, а также новый госпиталь, развернутый на базе перепрофилированного детского отделения в Дербенте. Подробнее можно прочитать тут.