Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ

Школьники России в текущем году имеют возможность сдать столько экзаменов, сколько им нужно для поступления в выбранный университет. Об этом в среду, 13 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.