ЗАМАНА - Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ

Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ

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14 мая, 2020. Четверг 01:16
Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ

Школьники России в текущем году имеют возможность сдать столько экзаменов, сколько им нужно для поступления в выбранный университет. Об этом в среду, 13 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Общество

Ранее мы писали, что из-за коронавирусной эпидемии ЕГЭ в 2020 году проведут только для тех школьников, которые планируют поступать в университеты.

 

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