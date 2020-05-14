Ранее мы писали, что из-за коронавирусной эпидемии ЕГЭ в 2020 году проведут только для тех школьников, которые планируют поступать в университеты.
Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
- Автор Мадина
- 14 мая, 2020. Четверг 01:16
Школьники России в текущем году имеют возможность сдать столько экзаменов, сколько им нужно для поступления в выбранный университет. Об этом в среду, 13 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
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