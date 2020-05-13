ЗАМАНА - Дагтехкадастр возглавил новый руководитель

Дагтехкадастр возглавил новый руководитель

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13 мая, 2020. Среда 19:21
Дагтехкадастр возглавил новый руководитель

В подведомственном учреждении Министерства имущества «Дагтехкадастр» назначен новый глава.

Дагтехкадастр возглавил новый руководитель
Общество

Новым руководителем назначен Заур Клычев, который в прошлом имел должность первого заместителя руководителя этого учреждения. Стоит заметить, что назначенный руководитель учреждения имеет разные государственные награды, имел опыт во многих других компаниях, таких как Западно-Каспийское управление росрыболовства, Дагестангазсервис.

 

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