Новым руководителем назначен Заур Клычев, который в прошлом имел должность первого заместителя руководителя этого учреждения. Стоит заметить, что назначенный руководитель учреждения имеет разные государственные награды, имел опыт во многих других компаниях, таких как Западно-Каспийское управление росрыболовства, Дагестангазсервис.
Дагтехкадастр возглавил новый руководитель
- Автор Мадина
- 13 мая, 2020. Среда 19:21
В подведомственном учреждении Министерства имущества «Дагтехкадастр» назначен новый глава.