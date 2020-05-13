ЗАМАНА - В Дербенте откроют госпиталь для больных пневмонией

В Дербенте откроют госпиталь для больных пневмонией

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13 мая, 2020. Среда 16:00
В Дербенте откроют госпиталь для больных пневмонией

Корпус детского отделения Дербентской ЦГБ перепрофилирован в больницу для пациентов с пневмонией, сообщают "Зори Табасарана", ссылаясь на пресс-службу администрации Дербента.

В Дербенте откроют госпиталь для больных пневмонией
Общество
Процесс работы по перепрофилированию отделения в сопровождении главного врача ЦГБ Абдулкафара Шихмагомедова был проконтролирован мэром Дербента Хизри Абакаровым и председателем Горсобрания депутатов Мавсумом Рагимовым. Они ознакомились с помещениями больницы и побеседовали с медперсоналом.

Будущее отделение для людей с пневмонией вмещает 145 мест. Там идет установка медицинской техники, которая поступила от Сулеймана Керимова Подробнее можно прочитать тут.

 

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