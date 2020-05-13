В Дербенте откроют госпиталь для больных пневмонией
- Автор Мадина
- 13 мая, 2020. Среда 16:00
Корпус детского отделения Дербентской ЦГБ перепрофилирован в больницу для пациентов с пневмонией, сообщают "Зори Табасарана", ссылаясь на пресс-службу администрации Дербента.
Процесс работы по перепрофилированию отделения в сопровождении главного врача ЦГБ Абдулкафара Шихмагомедова был проконтролирован мэром Дербента Хизри Абакаровым и председателем Горсобрания депутатов Мавсумом Рагимовым. Они ознакомились с помещениями больницы и побеседовали с медперсоналом.
Будущее отделение для людей с пневмонией вмещает 145 мест. Там идет установка медицинской техники, которая поступила от Сулеймана Керимова Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Муфтия РД Ахмада-Афанди Абдулаева наградили орденом Магомеда Танкаева
- В Дагестане колл-центр Минтруда обработал более 25 тысяч обращений
- В Дербенте откроют госпиталь для больных пневмонией
- Третья городская больница Махачкалы начала прием больных пневмонией
- Третья городская больница Махачкалы начала прием больных пневмонией