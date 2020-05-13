В Дербенте откроют госпиталь для больных пневмонией

Корпус детского отделения Дербентской ЦГБ перепрофилирован в больницу для пациентов с пневмонией, сообщают "Зори Табасарана", ссылаясь на пресс-службу администрации Дербента.

Процесс работы по перепрофилированию отделения в сопровождении главного врача ЦГБ Абдулкафара Шихмагомедова был проконтролирован мэром Дербента Хизри Абакаровым и председателем Горсобрания депутатов Мавсумом Рагимовым. Они ознакомились с помещениями больницы и побеседовали с медперсоналом.