Третья городская больница Махачкалы начала прием больных пневмонией
- Автор Мадина
- 13 мая, 2020. Среда 15:53
Городская клиническая больница № 3 в столице Дагестана начала принимать первых пациентов с пневмонией. Оснастить больницу необходимым для приема таких пациентов получилось благодаря жителям региона.
Сбор денег на приобретение необходимых средств для больницы начала инициативная группа в мессенджере WhatsApp. Больше 3 миллионов рублей получилось собрать за 5 дней. На приобретение первых кислородных концентраторов потрачено больше миллиона рублей. Все остальные собранные средства также будут использованы на помощь больнице. Подробнее можно прочитать тут.
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- Третья городская больница Махачкалы начала прием больных пневмонией