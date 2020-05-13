ЗАМАНА - Третья городская больница Махачкалы начала прием больных пневмонией

Третья городская больница Махачкалы начала прием больных пневмонией

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13 мая, 2020. Среда 15:53
Третья городская больница Махачкалы начала прием больных пневмонией

Городская клиническая больница № 3 в столице Дагестана начала принимать первых пациентов с пневмонией. Оснастить больницу необходимым для приема таких пациентов получилось благодаря жителям региона.

Третья городская больница Махачкалы начала прием больных пневмонией
Общество

Сбор денег на приобретение необходимых средств для больницы начала инициативная группа в мессенджере WhatsApp. Больше 3 миллионов рублей получилось собрать за 5 дней. На приобретение первых кислородных концентраторов потрачено больше миллиона рублей. Все остальные собранные средства также будут использованы на помощь больнице. Подробнее можно прочитать тут.

 

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