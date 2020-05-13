Сбор денег на приобретение необходимых средств для больницы начала инициативная группа в мессенджере WhatsApp. Больше 3 миллионов рублей получилось собрать за 5 дней. На приобретение первых кислородных концентраторов потрачено больше миллиона рублей. Все остальные собранные средства также будут использованы на помощь больнице. Подробнее можно прочитать тут.