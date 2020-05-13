Деньги можно получить на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство России.
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
- Автор Мадина
- 13 мая, 2020. Среда 12:39
В РФ стартовал сервис по оформлению выплат на семьи с детьми в размере 10 тысяч рублей. Оформить заявку для получения выплат можно будет до 1 октября. Об этом пишется в тексте, который опубликовали на сайте Минкомсвязи.
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