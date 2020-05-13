ЗАМАНА - В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

Автор
13 мая, 2020. Среда 12:39
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В РФ стартовал сервис по оформлению выплат на семьи с детьми в размере 10 тысяч рублей. Оформить заявку для получения выплат можно будет до 1 октября. Об этом пишется в тексте, который опубликовали на сайте Минкомсвязи.

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
Общество

Деньги можно получить на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство России.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top