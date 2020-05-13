В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В РФ стартовал сервис по оформлению выплат на семьи с детьми в размере 10 тысяч рублей. Оформить заявку для получения выплат можно будет до 1 октября. Об этом пишется в тексте, который опубликовали на сайте Минкомсвязи.