Оставайтесь дома и берегите себя

11 мая президент России Владимир Путин объявил, что нерабочие дни пришли к завершению, но главы каждого субъекта и города решают сами продлевать или завершать период самоизоляции.

Глава Дагестана Владимир Васильев тем же вечером выступил, отметив, что в республике режим самоизоляции продлевается, но дату он пока называть не хочет, дабы не допустить ошибку.

Как заметил Васильев, он впервые увидел страх в глазах людей и понимание, что проблема действительно серьезная, когда его попросили не отменять режим самоизоляции.

Сейчас в регионе ситуация сложная, она решается, но при полном понимании со стороны жителей она начнет улучшаться еще быстрее.

Друзья, оставайтесь дома, соблюдайте правила гигиены и дистанции, когда отправляетесь за продуктами.

Мы все хотим вернуться к своей прежней жизни, но нам нужно приложить усилия для этого.

Не держите зла на сотрудников полиции, они выполняют свой долг и всячески пытаются объяснить людям, что нужно соблюдать режим самоизоляции. Они, как и врачи, рискуют здоровьем в такое сложное время.

Будьте здоровы!