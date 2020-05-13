11 мая президент России Владимир Путин объявил, что нерабочие дни пришли к завершению, но главы каждого субъекта и города решают сами продлевать или завершать период самоизоляции.
Глава Дагестана Владимир Васильев тем же вечером выступил, отметив, что в республике режим самоизоляции продлевается, но дату он пока называть не хочет, дабы не допустить ошибку.
Как заметил Васильев, он впервые увидел страх в глазах людей и понимание, что проблема действительно серьезная, когда его попросили не отменять режим самоизоляции.
Сейчас в регионе ситуация сложная, она решается, но при полном понимании со стороны жителей она начнет улучшаться еще быстрее.
Друзья, оставайтесь дома, соблюдайте правила гигиены и дистанции, когда отправляетесь за продуктами.
Мы все хотим вернуться к своей прежней жизни, но нам нужно приложить усилия для этого.
Не держите зла на сотрудников полиции, они выполняют свой долг и всячески пытаются объяснить людям, что нужно соблюдать режим самоизоляции. Они, как и врачи, рискуют здоровьем в такое сложное время.
Будьте здоровы!
Оставайтесь дома и берегите себя
- Автор Мадина
- 13 мая, 2020. Среда 12:21
Режим самоизоляции продолжается, а значит нужно и дальше строго соблюдать все правила санитарии.
11 мая президент России Владимир Путин объявил, что нерабочие дни пришли к завершению, но главы каждого субъекта и города решают сами продлевать или завершать период самоизоляции.
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