Редактировать материал«Бессмертный полк» передаст СК данные хакеров, которые 9 мая выложили фото нацистов
- Автор Мадина
- 13 мая, 2020. Среда 12:18
Хакеры атаковали сайт с раннего утра.
Руководители акции «Бессмертного полка онлайн» собираются передать полиции список IP-адресов, с которых злоумышленники отправляли анкеты с фотографиями нацистов. Об этом заявил СМИ глава исполнительного комитета общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской на пресс-конференции онлайн 12 мая. Подробнее можно прочитать тут.