13 мая, 10 ч 45 мин
– 2997 зарегистрированных положительных диагнозом коронавирусом (+109 зараженных за сутки);
– 1107 человек вылечились;
– 26 человека скончались с выявленным положительным диагнозом заражения коронавирусом;
– 29793 обследованных человек в регионе;
– 3915 человек в данный момент пребывают в изоляции.
Связаться с Оперативным штабом можно через:
– горячую линию: 8-800 35-000-63;
– сайт: mydagestan.e-dag.ru;
– электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;
– telegram https://t.me/icdagestan;
– instagram https://instagram.com/icdagestan.