В Дагестане число зараженных коронавирусом достигло 2997

13 мая, 10 ч 45 мин

– 2997 зарегистрированных положительных диагнозом коронавирусом (+109 зараженных за сутки);

– 1107 человек вылечились;

– 26 человека скончались с выявленным положительным диагнозом заражения коронавирусом;

– 29793 обследованных человек в регионе;

– 3915 человек в данный момент пребывают в изоляции.

Связаться с Оперативным штабом можно через:

– горячую линию: 8-800 35-000-63;

– сайт: mydagestan.e-dag.ru;

– электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ;

– telegram https://t.me/icdagestan;

– instagram https://instagram.com/icdagestan.