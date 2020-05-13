ЗАМАНА - В Дагестане число зараженных коронавирусом достигло 2997

В Дагестане число зараженных коронавирусом достигло 2997

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13 мая, 2020. Среда 12:11
В Дагестане число зараженных коронавирусом достигло 2997

Сведения Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории региона.

В Дагестане число зараженных коронавирусом достигло 2997
Общество

13 мая, 10 ч 45 мин

– 2997 зарегистрированных положительных диагнозом коронавирусом (+109 зараженных за сутки);
– 1107 человек вылечились;
– 26 человека скончались с выявленным положительным диагнозом заражения коронавирусом;
– 29793 обследованных человек в регионе;
– 3915 человек в данный момент пребывают в изоляции.

Связаться с Оперативным штабом можно через:
– горячую линию: 8-800 35-000-63;
– сайт: mydagestan.e-dag.ru;
– электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;
– telegram https://t.me/icdagestan;
– instagram https://instagram.com/icdagestan.

 

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