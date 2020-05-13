ЗАМАНА - Дагестанский проект благоустройства признан одним из лучших

Дагестанский проект благоустройства признан одним из лучших

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13 мая, 2020. Среда 11:01
Дагестанский проект благоустройства признан одним из лучших
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России признало одним из лучших проект по благоустройству площади в селе Хиндах Гунибского района.
Дагестанский проект благоустройства признан одним из лучших
Общество
В соответствии с данными министерства, данный проект вошел в общероссийский реестр лучших практик за 2019 год и его рекомендуют другим регионам как образец.
Следует отметить, что Дагестан для включения в федеральный реестр лучших практик благоустройства направил 8 проектов, а все регионы РФ подали 536 заявок.

 

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