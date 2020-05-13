России признало одним из лучших проект по благоустройству площади в селе Хиндах Гунибского района.

В соответствии с данными министерства, данный проект вошел в общероссийский реестр лучших практик за 2019 год и его рекомендуют другим регионам как образец.

Следует отметить, что Дагестан для включения в федеральный реестр лучших практик благоустройства направил 8 проектов, а все регионы РФ подали 536 заявок.