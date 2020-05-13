ЗАМАНА - Свыше 100 дагестанских предприятий работают в период самоизоляции

Свыше 100 дагестанских предприятий работают в период самоизоляции

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13 мая, 2020. Среда 10:56
Свыше 100 дагестанских предприятий работают в период самоизоляции

В Дагестане, несмотря на распространение коронавирусной инфекции в полную силу работают 116 предприятий.

Свыше 100 дагестанских предприятий работают в период самоизоляции
Общество

Они представляют такие отрасли, как сельское хозяйство, строительство дорог, промышленность, торговля и другие. В соответствие со словами Главы РД Владимира Васильева, главным условием для их функционирования было соблюдение требований Роспотребнадзора и получение соответствующих актов.

 

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