Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 мая

Как сообщают, на планете болеют коронавирусом 4 261 955 человек. За сутки прибавилось 84,5 тысяч человек. За все время эпидемии погибло 292 тысячи людей, больше 1,49 миллиона человек вылечились. В РФ за прошедшие сутки зарегистрировано 10 899 случаев заражения. В общем в России за период пандемии вылечились 43 512 пациентов, 2116 человек скончались.