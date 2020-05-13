Как сообщают, на планете болеют коронавирусом 4 261 955 человек. За сутки прибавилось 84,5 тысяч человек. За все время эпидемии погибло 292 тысячи людей, больше 1,49 миллиона человек вылечились. В РФ за прошедшие сутки зарегистрировано 10 899 случаев заражения. В общем в России за период пандемии вылечились 43 512 пациентов, 2116 человек скончались.
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 мая
- Автор Мадина
- 13 мая, 2020. Среда 08:24
Общее количество заболевших коронавирусом на планете к утру 13 мая дошло до 4,26 миллиона человек. Эпидемия обнаружена в 187 странах.
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