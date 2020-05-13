В Дагестане более 450 человек умерли от внебольничной пневмонии
- Автор Мадина
- 13 мая, 2020. Среда 08:16
Лидер РД Владимир Васильев заявил, что от коронавируса в регионе погибли 26 человек.
Васильев добавил, что от внебольничной пневмонии скончались 481 пациент. При этом Васильев напомнил, что в регионе за сутки пневмонией заболевают 600-700 жителей.
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