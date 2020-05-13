Минимущество Дагестана запустило в работу информационный портал «Земельный фонд Республики Дагестан»

В соответствии с указом лидера Дагестана Владимира Васильева по результатам послания народному собранию республики на прошлый год Минимуществом региона закончено создание и открыт к работе информационно-аналитический портал «Земельный фонд РД».

На сайте представлены такие функции:

- можно найти земельный участок по одному или нескольким параметрам, включая статусы «свободный», «в аренде», по муниципальному району и получение по нему важной информации;

- можно получить выписку из ЕГРН на земельный участок;

- открыт доступ к ортофотопланам и фоткам земельных участков;

- доступно информирование Министерства имущества о проблемах в работе с земельным участком через функцию «Общественный контроль»;

- можно оформить заявку на аренду земельного участка. Подробнее можно прочитать тут.