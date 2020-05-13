ЗАМАНА - Минимущество Дагестана запустило в работу информационный портал «Земельный фонд Республики Дагестан»

Минимущество Дагестана запустило в работу информационный портал «Земельный фонд Республики Дагестан»

Автор
13 мая, 2020. Среда 08:09
Минимущество Дагестана запустило в работу информационный портал «Земельный фонд Республики Дагестан»

В соответствии с указом лидера Дагестана Владимира Васильева по результатам послания народному собранию республики на прошлый год Минимуществом региона закончено создание и открыт к работе информационно-аналитический портал «Земельный фонд РД».

На сайте представлены такие функции:

- можно найти земельный участок по одному или нескольким параметрам, включая статусы «свободный», «в аренде», по муниципальному району и получение по нему важной информации;

- можно получить выписку из ЕГРН на земельный участок;

- открыт доступ к ортофотопланам и фоткам земельных участков;

- доступно информирование Министерства имущества о проблемах в работе с земельным участком через функцию «Общественный контроль»;

- можно оформить заявку на аренду земельного участка. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top