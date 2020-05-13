На сайте представлены такие функции:
- можно найти земельный участок по одному или нескольким параметрам, включая статусы «свободный», «в аренде», по муниципальному району и получение по нему важной информации;
- можно получить выписку из ЕГРН на земельный участок;
- открыт доступ к ортофотопланам и фоткам земельных участков;
- доступно информирование Министерства имущества о проблемах в работе с земельным участком через функцию «Общественный контроль»;
- можно оформить заявку на аренду земельного участка. Подробнее можно прочитать тут.