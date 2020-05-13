ЗАМАНА - «75 слов о войне» с энергетиками «Россети Северный Кавказ» сказали почти 3 тысячи человек

«75 слов о войне» с энергетиками «Россети Северный Кавказ» сказали почти 3 тысячи человек

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13 мая, 2020. Среда 08:03
«75 слов о войне» с энергетиками «Россети Северный Кавказ» сказали почти 3 тысячи человек

Ветераны и работники полиции, врачи и дети, политики и общественные деятели, представители СМИ и блогеры, знаменитости и спортсмены - в общем примерно 3 тысячи человек поддержали социально-патриотическую акцию «75 слов о войне», которую организация «Россети Северный Кавказ» провела в честь 75-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

«75 слов о войне» с энергетиками «Россети Северный Кавказ» сказали почти 3 тысячи человек
Общество

Те, кто участвовал в акции, читали стихи о войне, пели песни и посвящали их своим дедам и прадедам, выражая благодарность героям-победителям, вспоминая погибших в годы трагичных событий. Подробнее можно прочитать тут.

 

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