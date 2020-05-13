«75 слов о войне» с энергетиками «Россети Северный Кавказ» сказали почти 3 тысячи человек

Автор Мадина

Ветераны и работники полиции, врачи и дети, политики и общественные деятели, представители СМИ и блогеры, знаменитости и спортсмены - в общем примерно 3 тысячи человек поддержали социально-патриотическую акцию «75 слов о войне», которую организация «Россети Северный Кавказ» провела в честь 75-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.