Те, кто участвовал в акции, читали стихи о войне, пели песни и посвящали их своим дедам и прадедам, выражая благодарность героям-победителям, вспоминая погибших в годы трагичных событий. Подробнее можно прочитать тут.
«75 слов о войне» с энергетиками «Россети Северный Кавказ» сказали почти 3 тысячи человек
- Автор Мадина
- 13 мая, 2020. Среда 08:03
Ветераны и работники полиции, врачи и дети, политики и общественные деятели, представители СМИ и блогеры, знаменитости и спортсмены - в общем примерно 3 тысячи человек поддержали социально-патриотическую акцию «75 слов о войне», которую организация «Россети Северный Кавказ» провела в честь 75-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Последнее от Мадина
- Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 мая
- Минобрнауки РД: Школы Дагестана завершат учебный год 25 мая
- В Дагестане более 450 человек умерли от внебольничной пневмонии
- Минимущество Дагестана запустило в работу информационный портал «Земельный фонд Республики Дагестан»
- Минимущество Дагестана запустило в работу информационный портал «Земельный фонд Республики Дагестан»