ЗАМАНА - Песков заразился коронавирусом

Песков заразился коронавирусом

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12 мая, 2020. Вторник 17:38
Песков заразился коронавирусом

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заболел коронавирусом. Он заявил об этом 12 мая, пишет ТАСС.

Песков заразился коронавирусом
Общество

«Да, заболел, лечусь», — сообщил Песков.

Дмитрий Песков 4-е высокопоставленное лицо, заболевшее коронавирусом. С президентом Путиным Песков виделся больше месяца назад.

 

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