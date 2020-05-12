«Да, заболел, лечусь», — сообщил Песков.
Дмитрий Песков 4-е высокопоставленное лицо, заболевшее коронавирусом. С президентом Путиным Песков виделся больше месяца назад.
Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заболел коронавирусом. Он заявил об этом 12 мая, пишет ТАСС.
«Да, заболел, лечусь», — сообщил Песков.
Дмитрий Песков 4-е высокопоставленное лицо, заболевшее коронавирусом. С президентом Путиным Песков виделся больше месяца назад.
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