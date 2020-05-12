Дагестанские семьи получат финансовую поддержку

Семьи с детьми в возрасте до 3 лет получат дополнительную финансовую поддержку в размере 5 тысяч рублей с апреля по июнь 2020. Данную информацию сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда РД.

Такой указ подписал Президентом России Владимир Путины. Право на эту выплату имеют даже те семьи, у которых есть рождённый или усыновлённый первый ребёнок с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

Помимо этого, у семей, с детьми от 3 до 16 лет, появилось право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, независимо от права на материнский капитал. Данную сумму можно получить уже с 1 июня на каждого ребёнка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня 2020 года.

Специалисты ОПФР по РД пояснили, что отправить заявления и получить выплаты можно через портал государственных услуг в течение пяти месяцев, до 1 октября этого года.