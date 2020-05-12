Власти Бабаюртовского района принимают все возможные меры по противодействию коронавирусной инфекции

Власти Бабаюртовского района принимают все возможные меры по противодействию пандемии COVID-19. Об этом проинформировали в пресс-службе администрации муниципалитета.

По словам заведующей отделения терапии Бабаюртовской центральной районной больницы Эльмиры Абдуллаевой, количество пациентов, которые были госпитализированы в районе с пневмонией, за неделю увеличилось до 60. Она отметила, что такая ситуация вызывают тревогу и обратилась к жителем района с просьбой соблюдать самоизоляцию.