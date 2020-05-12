ЗАМАНА - Власти Бабаюртовского района принимают все возможные меры по противодействию коронавирусной инфекции

Власти Бабаюртовского района принимают все возможные меры по противодействию коронавирусной инфекции

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12 мая, 2020. Вторник 17:12
Власти Бабаюртовского района принимают все возможные меры по противодействию коронавирусной инфекции

Власти Бабаюртовского района принимают все возможные меры по противодействию пандемии COVID-19. Об этом проинформировали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Власти Бабаюртовского района принимают все возможные меры по противодействию коронавирусной инфекции
Общество

По словам заведующей отделения терапии Бабаюртовской центральной районной больницы Эльмиры Абдуллаевой, количество пациентов, которые были госпитализированы в районе с пневмонией, за неделю увеличилось до 60. Она отметила, что такая ситуация вызывают тревогу и обратилась к жителем района с просьбой соблюдать самоизоляцию.

 

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