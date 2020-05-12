Стоит напомнить, что дезинфекция всех мест организуется с применением дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором.
Важное внимание уделяется обработке детских игровых площадок, парковых и зон отдыха.
Администрация города Южно-Сухокумска провела комплексную обработку дезинфицирующими средствами всех дворовых мест и проездов.
Стоит напомнить, что дезинфекция всех мест организуется с применением дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором.
Важное внимание уделяется обработке детских игровых площадок, парковых и зон отдыха.
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