ЗАМАНА - В Южно-Сухокумске проводится дезинфекция дворовых территорий и межквартальных проездов

В Южно-Сухокумске проводится дезинфекция дворовых территорий и межквартальных проездов

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12 мая, 2020. Вторник 13:57
В Южно-Сухокумске проводится дезинфекция дворовых территорий и межквартальных проездов

Администрация города Южно-Сухокумска провела комплексную обработку дезинфицирующими средствами всех дворовых мест и проездов.

В Южно-Сухокумске проводится дезинфекция дворовых территорий и межквартальных проездов
Общество

Стоит напомнить, что дезинфекция всех мест организуется с применением дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором.

Важное внимание уделяется обработке детских игровых площадок, парковых и зон отдыха.

 

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