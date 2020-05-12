Полная информация об этом размещена на сайте Фонда микрофинансирования и лизинга Дагестана.
Регионы МСП Дагестана получили возможность брать беспроцентные займы
- Автор Мадина
- 12 мая, 2020. Вторник 13:48
Как заявил исполняющий обязанности руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Камил Магомедов, регионам МСП Дагестана дана возможность получать беспроцентные займы.
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