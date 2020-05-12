ЗАМАНА - В ателье Кизляра наладили пошив многоразовых защитных костюмов для медиков

В ателье Кизляра наладили пошив многоразовых защитных костюмов для медиков

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12 мая, 2020. Вторник 13:43
В ателье Кизляра наладили пошив многоразовых защитных костюмов для медиков

В частном ателье Руслама Шахбанова налажено шитье многоразовых защитных костюмов для сотрудников медицинских учреждений.

В ателье Кизляра наладили пошив многоразовых защитных костюмов для медиков
Общество

Первые 30 защитных костюмов вчера, 11 мая, больницам направил руководитель Кизляра Александр Шувалов. В Кизляре на 11 мая выписано из больниц 444 пациента.

 

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