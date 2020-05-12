Васильев сообщил, что в скором времени будет внесет законопроект, который уже готов. Дабы самозанятые, как это было в Москве и других городах страны, улучшили свое финансовое положение и начали получать легальный доход. Как заметил Глава Дагестана, из-за эпидемии самозанятые жители оказались в весьма сложном положении. Васильев отметил, что в Дагестане уже 116 компаний работают.
В Дагестане планируют трудоустроить самозанятых по примеру других регионов
- Автор Мадина
- 12 мая, 2020. Вторник 13:31
Правительство Дагестана собирается трудоустроить самозанятых жителей региона для улучшения их финансового положения в условиях эпидемии, сообщил руководитель региона Владимир Васильев в эфире канала "Россия-24".
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