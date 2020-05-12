ЗАМАНА - Правительство Дагестана изменило порядок ежемесячной денежной выплаты по ЖКУ

Правительство Дагестана изменило порядок ежемесячной денежной выплаты по ЖКУ

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12 мая, 2020. Вторник 13:22
Правительство Дагестана изменило порядок ежемесячной денежной выплаты по ЖКУ

Правительство Дагестана изменило процесс ежемесячных денежных выплат за жилье и ЖКУ, для людей некоторых категорий, сообщает РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минтрудсоцразвития Дагестана.

Правительство Дагестана изменило порядок ежемесячной денежной выплаты по ЖКУ
Общество

Льготные выплаты обеспечены участникам Великой Отечественной войны и их вдовам, многодетным семьям, ветеранам труда, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, реабилитированным людям, бюджетникам (врачам, учителям идругим), проживающим в сельской местности и ликвидаторам последствий радиационной катастрофы. 

Для поддержки отдельных категорий жителей Правительство Дагестана опубликовало указ, согласно которому процесс осуществления ежемесячной денежной выплаты по оплате жилья и ЖКУ изменился: срок подачи заявления продлили до 1 октября.

Не нужно приходить в филиалы управления социальной защиты или МФЦ, чтобы оформить льготы: все необходимые сведения можно узнать в Минтрудсоцразвития Дагестана по номеру: (8722) 64-15-16.

 

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