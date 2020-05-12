Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 12 мая

Общее количество заболевших коронавирусом в мире к утру 12 мая дошло до 4,17 миллиона человек. Эпидемия ворвалась в 187 стран. Это демонстрируют сведения проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По сведениям проекта Хопкинса, на планете заражены коронавирусом 4 177 504 человека. За сутки прибавилось еще 74,6 тысячи зараженных. За все время эпидемии погибло 286 330 людей, а более 1,45 миллиона пациентов выздоровели. В РФ за прошедшие сутки зарегистрировано 11 656 случаев заражения. В общем в России за время пандемии вылечилось 39 801 человек, 2009 граждан скончалось.