Основные меры поддержки, озвученные Президентом РФ в обращении 11 мая 2020 года

11 мая президент России Владимир Путин провел заседание по коронавирусной ситуации и выступил с обращением к гражданам страны, озвучив список мер поддержек жителей.

Одна из мер, например, включает в себя дополнительную помощь семьям с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Остальные меры можно прочитать тут.