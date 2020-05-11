ЗАМАНА - Основные меры поддержки, озвученные Президентом РФ в обращении 11 мая 2020 года

Основные меры поддержки, озвученные Президентом РФ в обращении 11 мая 2020 года

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11 мая, 2020. Понедельник 17:44
Основные меры поддержки, озвученные Президентом РФ в обращении 11 мая 2020 года

11 мая президент России Владимир Путин провел заседание по коронавирусной ситуации и выступил с обращением к гражданам страны, озвучив список мер поддержек жителей.

Основные меры поддержки, озвученные Президентом РФ в обращении 11 мая 2020 года
Общество

Одна из мер, например, включает в себя дополнительную помощь семьям с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Остальные меры можно прочитать тут.

 

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