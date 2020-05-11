Во время выступления президент объявил о завершении нерабочих дней с 12 мая.
Обращение Владимира Путина к россиянам по ситуации с коронавирусом
- Автор Мадина
- 11 мая, 2020. Понедельник 17:37
Выступление президента страны прошло сегодня, 11 мая. Трансляция прикреплена.
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