«Я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом субъекте страны», — заявил Путин. Трансляция тут.
Путин пообещал лично проверить выплаты врачам
- Автор Мадина
- 11 мая, 2020. Понедельник 17:11
Лидер РФ Владимир Путин дал общение проверить, дабы все медики получили определенные им выплаты за прошедший апрель. Об этом он объявил в процессе заседания по ситуации с коронавирусной эпидемией.
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