Путин пообещал лично проверить выплаты врачам

Лидер РФ Владимир Путин дал общение проверить, дабы все медики получили определенные им выплаты за прошедший апрель. Об этом он объявил в процессе заседания по ситуации с коронавирусной эпидемией.