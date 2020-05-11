ЗАМАНА - Российским регионам разрешили самим выходить из режима самоизоляции

Российским регионам разрешили самим выходить из режима самоизоляции

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11 мая, 2020. Понедельник 17:03
Российским регионам разрешили самим выходить из режима самоизоляции

Лидер РФ Владимир Путин в своем выступлении к россиянам по поводу коронавирусной эпидемии заявил о продлении полномочий руководителей субъектов страны, чтобы они могли сами решать, нужно ли выходить из режима самоизоляции, или, напротив, необходимо усилить ограничения. 

Российским регионам разрешили самим выходить из режима самоизоляции
Общество

Путин подписал документ по взаимодействию центра и субъектов на этапе отказа от действующих мер по сдерживанию коронавирусной эпидемии. Единый для всей России режим самозоляции закончится 12 мая. Трансляция тут.

 

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