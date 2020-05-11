Путин подписал документ по взаимодействию центра и субъектов на этапе отказа от действующих мер по сдерживанию коронавирусной эпидемии. Единый для всей России режим самозоляции закончится 12 мая. Трансляция тут.
Российским регионам разрешили самим выходить из режима самоизоляции
- Автор Мадина
- 11 мая, 2020. Понедельник 17:03
Лидер РФ Владимир Путин в своем выступлении к россиянам по поводу коронавирусной эпидемии заявил о продлении полномочий руководителей субъектов страны, чтобы они могли сами решать, нужно ли выходить из режима самоизоляции, или, напротив, необходимо усилить ограничения.
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