Российским регионам разрешили самим выходить из режима самоизоляции

Лидер РФ Владимир Путин в своем выступлении к россиянам по поводу коронавирусной эпидемии заявил о продлении полномочий руководителей субъектов страны, чтобы они могли сами решать, нужно ли выходить из режима самоизоляции, или, напротив, необходимо усилить ограничения.