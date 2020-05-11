ЗАМАНА - Муфтият РД помог Кайтагской ЦРБ

Муфтият РД помог Кайтагской ЦРБ

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11 мая, 2020. Понедельник 13:41
Муфтият РД помог Кайтагской ЦРБ

Муфтият РД оказал помощь Кайтагской ЦРБ. Об этом проинформировали в пресс-службе района.

Муфтият РД помог Кайтагской ЦРБ
Общество

Встретил гостей главврач центральной районной больницы Магомед Алишихов. Он сообщил о ситуации с коронавирусом в муниципалитете и выразил благодарность Муфтияту РД в лице Мухаммада Майранова за поддержку и внимание.

Мухаммад Майранов привёз все необходимые медикаменты, а благотворительный фонд «Инсан» подготовил для врачей угощение – горячий плов на ифтар.

Кроме того, Мухаммад Майранов оплатил долги некоторых граждан в местных магазинах, ведь в это непростое время далеко не у каждого есть финансовая возможность покупать продукты первой необходимости.

 

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взяты из открытых источников
 

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